LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Marta Bassino e Federica Brignone sfidano Vlhova e Shiffrin (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – La startlist del Gigante di Courchevel Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Una gara che potrebbe essere condizionata dalle difficili condizioni del meteo, con una nevicata che potrebbe portare ad un abbassamento della partenza o addirittura ad un rinvio a lunedì. Un manto del tracciato che potrebbe non essere uguale per tutte le atlete e che rischia di deteriorarsi dopo i primi passaggi. I primi pettorali potrebbero avere un grosso vantaggio e a scattare con il numero uno sarà Petra Vlhova, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Subito ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – La startlist deldiBuongiorno e benvenuti alladeldi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2020-2021. Una gara che potrebbe essere condizionata dalle difficili condizioni del meteo, con una nevicata che potrebbe portare ad un abbassamento della partenza o addirittura ad un rinvio a lunedì. Un manto del tracciato che potrebbe non essere uguale per tutte le atlete e che rischia di deteriorarsi dopo i primi passaggi. I primi pettorali potrebbero avere un grosso vantaggio e a scattare con il numero uno sarà Petra, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Subito ...

