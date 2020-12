LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: gran manche di Lara Gut, Goggia sbaglia nel finale (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante LA CRONACA DELLA PRIMA manche 13.03 L’austriaca Truppe perde tantissimo nel finale ed è terza a 12 centesimi da Lara Gut-Behrami, che resiste al comando ed è sicura della top10. 13,01 Subito fuori la svizzera Holdener. Ora mancano le prime 10 dopo la prima manche. Si inizia a fare sul serio per il podio! 13.00 Non brilla la polacca Gasienica-Daniel, 12ma a 2?32, dunque alle spalle di Curtoni e Goggia. 12.58 Ottima l’austriaca Haaser, seconda a 6 centesimi da Lara Gut-Behrami. 12.57 Sta calando la nebbia, nella parte centrale si vede davvero poco. 12.56 La canadese ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONACA DELLA PRIMA13.03 L’austriaca Truppe perde tantissimo neled è terza a 12 centesimi daGut-Behrami, che resiste al comando ed è sicura della top10. 13,01 Subito fuori la svizzera Holdener. Ora mancano le prime 10 dopo la prima. Si inizia a fare sul serio per il podio! 13.00 Non brilla la polacca Gasienica-Daniel, 12ma a 2?32, dunque alle spalle di Curtoni e. 12.58 Ottima l’austriaca Haaser, seconda a 6 centesimi daGut-Behrami. 12.57 Sta calando la nebbia, nella parte centrale si vede davvero poco. 12.56 La canadese ...

