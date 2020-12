LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Federica Brignone prova la rimonta! (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.15 Al secondo rilevamento Brunner è dietro di 0.12! 13.15 Al primo intermedio Brunner ha 0.46, dunque ha perso 2 decimi. 13.14 Si riparte dopo una breve interruzione. Brunner in pista. 13.13 L’austriaca Brunner parte con 0.66 su Federica Brignone, cominciano ad essere distacchi importanti. L’azzurra ha ottenuto per ora il miglior tempo di manche, ma nel finale ha perso quasi 3 decimi da Gisin: speriamo che non debba rimpiangerli. 13.13 Ora le migliori cinque dopo la prima manche, nell’ordine Brunner, Hector, Shiffrin, Bassino e Vlhova! 13.13 FUORI ROBINSON! La neozelandese perde uno sci e finisce ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.15 Al secondo rilevamento Brunner è dietro di 0.12! 13.15 Al primo intermedio Brunner ha 0.46, dunque ha perso 2 decimi. 13.14 Si riparte dopo una breve interruzione. Brunner in pista. 13.13 L’austriaca Brunner parte con 0.66 su, cominciano ad essere distacchi importanti. L’azzurra ha ottenuto per ora il miglior tempo di manche, ma nel finale ha perso quasi 3 decimi da Gisin: speriamo che non debba rimpiangerli. 13.13 Ora le migliori cinque dopo la prima manche, nell’ordine Brunner, Hector, Shiffrin, Bassino e Vlhova! 13.13 FUORI ROBINSON! La neozelandese perde uno sci e finisce ...

