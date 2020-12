LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino seconda dietro Vlhova, settima Brignone (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante 10.03 Fuori la norvegese Tviberg. La classifica sempre ormai cristallizzata, almeno per le prime cinque posizioni. 10.02 Affonda la slovena Robnik, 16ma a 4?42! 10.00 L’austriaca Liensberger è settima a 1?35, dunque Brignone perde una posizione ed è ottava. 9.57 Dopo le prime 15 comanda Petra Vlhova con 0.49 su Marta Bassino, 0.65 su Shiffrin e 0.74 su Hector. Quinta Brunner a 0.98. Tutte oltre il secondo le altre atlete. Sesta Robinson a 1?30, settima Brignone a 1?64, 11ma Goggia a 2?43. Nevica tanto, c’è anche un po’ di nebbia. Vlhova ha ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL10.03 Fuori la norvegese Tviberg. La classifica sempre ormai cristallizzata, almeno per le prime cinque posizioni. 10.02 Affonda la slovena Robnik, 16ma a 4?42! 10.00 L’austriaca Liensberger èa 1?35, dunqueperde una posizione ed è ottava. 9.57 Dopo le prime 15 comanda Petracon 0.49 su Marta, 0.65 su Shiffrin e 0.74 su Hector. Quinta Brunner a 0.98. Tutte oltre il secondo le altre atlete. Sesta Robinson a 1?30,a 1?64, 11ma Goggia a 2?43. Nevica tanto, c’è anche un po’ di nebbia.ha ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4 Brignone n.7 - #alpino #Gigante #Courchevel… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: tutto pronto sulla Oreiller-Killy, Dominik #Paris torna in azione! #FIS - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4, Brignone n.7 - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: CHE SABATO! ???? Dalle 09:20 non perderti gli appuntamenti con la Coppa del Mondo di Sci Alpino e di Biathlon. La giorna… - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinofemminile, slalom gigante #Courchevel 2020 in tempo reale: 1ª manche ore 09.30 -