LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino se la gioca con Vlhova per il successo. Alle 12.30 la seconda manche (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE Alle 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante LA CRONACA DELLA PRIMA manche 10.36 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prima manche. Rimarremo pronti, ovviamente, in caso di inserimenti importanti e per i risultati delle italiane. 10.35 La polacca Maryna Gasienica.Daniel vola in 12a posizione a 1.99 e fa arretrare Goggia di un gradino 10.34 La francese Doriane Escane è 32a a 5.19. 10.33 Marte Monsen (NOR) conclude 32a al oltre 5 secondi ed è già eliminata dalla seconda manche 10.32 L’olandese Adriana Jelnkova si piazza in 19a posizione a 3.05 e scalza la nostra Curtoni 10.31 Elena Curtoni cede ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONACA DELLA PRIMA10.36 Si chiude qui ladella prima. Rimarremo pronti, ovviamente, in caso di inserimenti importanti e per i risultati delle italiane. 10.35 La polacca Maryna Gasienica.Daniel vola in 12a posizione a 1.99 e fa arretrare Goggia di un gradino 10.34 La francese Doriane Escane è 32a a 5.19. 10.33 Marte Monsen (NOR) conclude 32a al oltre 5 secondi ed è già eliminata dalla10.32 L’olandese Adriana Jelnkova si piazza in 19a posizione a 3.05 e scalza la nostra Curtoni 10.31 Elena Curtoni cede ...

LIVE - Segui la diretta della sprint a tecnica classica di Davos, Coppa del Mondo 2020/2021 di sci di fondo. Tutti gli aggiornamenti.

LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Marta Bassino in lotta per la vittoria. Seconda manche alle 12.30

10.14 La slovena Ana Bucik è 15ma a 2?68, dunque alle spalle di Sofia Goggia. 10.13 L’austriaca Haaser si difende bene ed è 12ma a 2?08. Scivola in 14ma piazza Goggia. 10.12 Marta Bassino è in lotta p ...

