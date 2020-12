LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4, Brignone n.7 (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante 9.21 Mikaela Shiffrin sarà in gara con il pettorale n.2. L’americana ha dichiarato che quest’anno si concentrerà solo su Gigante e slalom, rinunciando dunque a concorrere per la Coppa del Mondo generale! 9.18 Nel 2019 vinse a Courchevel Federica Brignone per appena 4 centesimi sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann. Terza fu la svizzera Wendy Holdener, mentre Marta Bassino concluse settima e Sofia Goggia sedicesima. 9.16 Considerando la neve fresca, i primi pettorali dovrebbero poter usufruire di un vantaggio importante, perché la pista andrà a rovinarsi molto. Le azzurre non sono ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE ALLE 10.30 LA STARTLIST ED I PETTORALI DI PARTENZA DEL9.21 Mikaela Shiffrin sarà in gara con iln.2. L’americana ha dichiarato che quest’anno si concentrerà solo sue slalom, rinunciando dunque a concorrere per la Coppa del Mondo generale! 9.18 Nel 2019 vinse aFedericaper appena 4 centesimi sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann. Terza fu la svizzera Wendy Holdener, mentre Martaconcluse settima e Sofia Goggia sedicesima. 9.16 Considerando la neve fresca, i primi pettorali dovrebbero poter usufruire di un vantaggio importante, perché la pista andrà a rovinarsi molto. Le azzurre non sono ...

