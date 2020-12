LIVE – Pesaro-Fortitudo Bologna | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di sabato 12 dicembre 2020) La Carpegna Prosciuttoospita lanell’anticipo dell’undicesima giornata diA1. Entrambe le squadre hanno disputato due gare in meno al momento, ma i marchigiani in un ottimo avvio possono contare ben sei punti di vantaggio sui rivali. Sabato 12 dicembre alle ore 20.30 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LASportFace.

Calciodiretta24 : Imolese – Vis Pesaro: diretta live, risultato in tempo reale - DivCalcio5 : ??Sorteggio #UCLFutsal ?? Il Pesaro attende di conoscere l'avversaria dei 16esimi ?? Live ora - Calcioa5Live : #UCLfutsal, Pesaro: è il giorno dei sorteggi IL LIVE! #futsal #FutsalHeart - viverepesaro : LIVE, Vis Pesaro-Fano: segui il derby in nostra compagnia! - viverepesaro : LIVE De' Longhi Treviso - Carpegna Prosciutto Pesaro, segui il match con noi! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Pesaro

OA Sport

La Carpegna Prosciutto Pesaro ospita la Fortitudo Bologna nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A1 2020/2021. Entrambe le squadre hanno disputato due gare in meno al ...Le probabili formazioni di Imolese-Vis Pesaro, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2020/21.