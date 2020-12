LIVE – Pesaro-Fortitudo Bologna 68-71, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 12 dicembre 2020) La Carpegna Prosciutto Pesaro ospita la Fortitudo Bologna nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A1 2020/2021. Entrambe le squadre hanno disputato due gare in meno al momento, ma i marchigiani in un ottimo avvio possono contare ben sei punti di vantaggio sui rivali. Sabato 12 dicembre alle ore 20.30 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Pesaro-Fortitudo Bologna 68-71 37? – Tote sta salendo in cattedra per Bologna, ora avanti 68-71 35? – Ancora Delfino, tripla in risposta a Tote: 67-67 34? – Ancora Delfino, poi Zanotti ed ennesima parità: 64-64 33? – Tripla di Delfino, ma Fletcher risponde dall’arco! 60-64 ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) La Carpegna Prosciuttoospita lanell’anticipo dell’undicesima giornata diA1. Entrambe le squadre hanno disputato due gare in meno al momento, ma i marchigiani in un ottimo avvio possono contare ben sei punti di vantaggio sui rivali. Sabato 12 dicembre alle ore 20.30 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA68-71 37? – Tote sta salendo in cattedra per, ora avanti 68-71 35? – Ancora Delfino, tripla in risposta a Tote: 67-67 34? – Ancora Delfino, poi Zanotti ed ennesima parità: 64-64 33? – Tripla di Delfino, ma Fletcher risponde dall’arco! 60-64 ...

