LIVE – Pesaro-Fortitudo Bologna 34-34 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 12 dicembre 2020) La Carpegna Prosciuttoospita lanell’anticipo dell’undicesima giornata diA1. Entrambe le squadre hanno disputato due gare in meno al momento, ma i marchigiani in un ottimo avvio possono contare ben sei punti di vantaggio sui rivali. Sabato 12 dicembre alle ore 20.30 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA34-34 20? – Termina il primo tempo! Assoluta parità a metà partita, 34-34 19? – Filloy! Tripla per la parità sul 34-34 17? – Tripla di Delfino, 29-32 17? – Controparzialecon Banks e Saunders, time out: 26-32 15? – Aggancio di ...