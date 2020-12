Live Lazio-Verona 1-1 diretta | Caicedo riporta la gara in parità | mancino imprendibile sul secondo palo

(Di sabato 12 dicembre 2020) 11'st GOL: Meraviglioso gol di. Girato di spalle dal limite dell'area, l'attaccante si gira in un fazzoletto e colbatte Silvestri sul. Rete bellissima....

AmaMilan : Serie A LIVE: Lazio v Hellas Verona - BallinPicks9 : **LIVE** Serie A ???? Lazio o2.5 (+113) 1u - gemin_steven98 : RT @SkySport: Lazio-Verona 0-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - zazoomblog : Lazio Verona LIVE 0-1: autogol di Lazzari - #Lazio #Verona #autogol #Lazzari - zazoomblog : Lazio Verona LIVE 0-1: autogol di Lazzari - #Lazio #Verona #autogol #Lazzari -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

Lazio-Hellas Verona (calcio d’inizio alle ore 20.45) è il quarto anticipo dell’undicesima giornata di campionato in Serie A. I biancocelesti si presentano a questa sfida da settimi in classifica con u ...Roberto De Zerbi parla della stagione in corso che vede il Sassuolo nelle prime posizioni: ecco le dichiarazioni del tecnico neroverde ...