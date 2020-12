LIVE Joshua-Pulev | Mondiale pesi massimi in DIRETTA | si comincia intorno alle 23 00

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingsu DAZN 21.48 Dunque, indicativamente, il match di Anthonye Kubratinizierà23.00, forse anche qualche minuto dopo. 21.47 Bakole vince ai punti. A breve inizierà il match deileggeri tra Okolie e Jezewski. Poi, finalmente, toccherà a. 21.45 E’ terminata la sfida tra il congolese Bakole ed il russo Kuzmin. 21.08 Attualmente è in corso il match tra Bacole e Kuzmin, il penultimo prima della grande sfida. 21.07 Questo il sottoclou della serata che precede il match più atteso: Florian Marku (7-0-0) vs Alex Fearon (9-2-0) –welter Qais Ashfaq ...