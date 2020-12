LIVE Joshua-Pulev, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: bulgaro massacrato e KO alla nona ripresa (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming LIVE Joshua-Pulev su DAZN 0.34 Joshua viene proclamato vincitore per knock out. 0.32 Bella scena finale con Joshua e Pulev che scherzano con il sorriso sulle labbra. 0.31 Joshua si è confermato campione del mondo WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi. Ha letteralmente surclassato Pulev. Lo aveva già messo al tappeto nel corso della terza ripresa. Poi lo ha finito alla nona con un destro da vedere e rivedere: impressionante! 0.30 Anthony Joshua va tra il pubblico a ricevere i complimenti di Floyd Mayweather! Joshua RIMETTE GIU’ ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingsu DAZN 0.34viene proclamato vincitore per knock out. 0.32 Bella scena finale conche scherzano con il sorriso sulle labbra. 0.31si è confermato campione del mondo WBA, WBO, IBF e IBO dei. Ha letteralmente surclassato. Lo aveva già messo al tappeto nel corso della terza. Poi lo ha finitocon un destro da vedere e rivedere: impressionante! 0.30 Anthonyva tra il pubblico a ricevere i complimenti di Floyd Mayweather!RIMETTE GIU’ ...

