LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: finale a squadre. Turchia e Ucraina si sfidano per il titolo (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Si gareggerà ovviamente su tutti gli attrezzi: corpo libero, cavallo, anelli, volteggio, parallele, sbara. 12.38 Il format di gara è il consueto: 3 ginnasti per Nazione saliranno sugli attrezzi, tutti i punteggi verranno considerati ai fini della classifica. 12.36 Sulla carta dovrebbe essere un testa a testa tra la Turchia e l’Ucraina, col possibile inserimento di Israele, Ungheria e Austria. Siamo davvero a LIVElli molto bassi. 12.34 Ribadiamo ancora una volta che questi Europei sono di Serie B (per non dire peggio), visto che moltissime Nazioni di prima fascia hanno rinunciato a partecipare a causa dell’emergenza sanitaria. Italia, Russia, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Germania sono rimaste a casa. 12.32 La ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Si gareggerà ovviamente su tutti gli attrezzi: corpo libero, cavallo, anelli, volteggio, parallele, sbara. 12.38 Il format di gara è il consueto: 3 ginnasti per Nazione saliranno sugli attrezzi, tutti i punteggi verranno considerati ai fini della classifica. 12.36 Sulla carta dovrebbe essere un testa a testa tra lae l’, col possibile inserimento di Israele, Ungheria e Austria. Siamo davvero alli molto bassi. 12.34 Ribadiamo ancora una volta che questisono di Serie B (per non dire peggio), visto che moltissime Nazioni di prima fascia hanno rinunciato a partecipare a causa dell’emergenza sanitaria. Italia, Russia, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Germania sono rimaste a casa. 12.32 La ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2020 di ginnastica artistica maschile. A Mersin (Turchia) si assegnano le prime medaglie continentali ...

