LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: ultima pole position della stagione, sarà Hamilton-Verstappen a Yas Marina? (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE F1 2020 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 332 2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 205 3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 189 4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 125 5 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 112 6 Charles Leclerc MON FERRARI 98 7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 97 8 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 93 9 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 87 10 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 74 11 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 71 12 Esteban Ocon FRA RENAULT 60 13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33 14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 32 15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10 16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4 17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4 18 George Russell GBR MERCEDES 3 19 ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.28 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE F1 2020 1 LewisGBR MERCEDES 332 2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 205 3 MaxNED RED BULL RACING HONDA 189 4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 125 5 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 112 6 Charles Leclerc MON FERRARI 98 7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 97 8 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 93 9 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 87 10 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 74 11 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 71 12 Esteban Ocon FRA RENAULT 60 13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33 14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 32 15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10 16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4 17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4 18 George Russell GBR MERCEDES 3 19 ...

LiveGPit : IN DIRETTA DALLE ORE 13:50 ?? F1 | GP Abu Dhabi - Commento Live Qualifiche - Motorsport_IT : #F1 | Seguite le Qualifiche del gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di #Formula1, con l… - OA_Sport : LIVE #F1, #AbuDhabiGP in DIRETTA: ultima pole position della stagione, sarà #Hamilton-#Verstappen a Yas Marina?… - dinoadduci : F1, live le qualifiche di Abu Dhabi: si parte alle 14 - FormulaPassion : #F1: seguite con noi in diretta le qualifiche dell'#AbuDhabiGP -