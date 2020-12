LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: si parte con la Q3! Sarà spettacolo sotto le luci di Yas Marina! (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -16 Entra in azione anche George Russell, il quasi eroe di Sakhir… -17 ecco i primi piloti in pista, si parte con le due Haas di Magnussen e Fittipaldi che, oggettivamente, faranno molta fatica a evitare il taglio nella Q1 -18 minuti: semaforo verde ma ancora nessuno in pista, si attende ancora qualche istante… 14.00 SCATTA LA Q1 DEL GP DI ABU Dhabi!! INIZIANO LE QUALIFICHE!! 13.59 Tutto pronto a Yas Marina! Ecco le condizioni attuali che troveremo nel corso delle qualifiche! Strap yourselves in – the final qualifying session of 2020 is minutes away! Conditions looking at @ymcofficial #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/daLLyDAsk3 — Formula 1 (@F1) December 12, 2020 13.58 Anche il casco di Seb Vettel è davvero speciale… darà una mano al ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-16 Entra in azione anche George Russell, il quasi eroe di Sakhir… -17 ecco i primi piloti in pista, sicon le due Haas di Magnussen e Fittipaldi che, oggettivamente, faranno molta fatica a evitare il taglio nella Q1 -18 minuti: semaforo verde ma ancora nessuno in pista, si attende ancora qualche istante… 14.00 SCATTA LA Q1 DEL GP DI ABU!! INIZIANO LE QUALIFICHE!! 13.59 Tutto pronto a YasEcco le condizioni attuali che troveremo nel corso delle qualifiche! Strap yourselves in – the final qualifying session of 2020 is minutes away! Conditions looking at @ymcofficial #AbuGP #F1 pic.twitter.com/daLLyDAsk3 — Formula 1 (@F1) December 12, 2020 13.58 Anche il casco di Seb Vettel è davvero speciale… darà una mano al ...

