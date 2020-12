LIVE – Contagi aggiornati oggi, sabato 12 dicembre: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di sabato 12 dicembre 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale nella giornata di sabato 12 dicembre dicembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei Contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di sabato 12 dicembre. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 72.006.236 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.609.870 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 19.990.949 I ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Tutti ie i dati in tempo reale nella giornata di12per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i datiora per ora nel, dalla mattinata alla tarda serata di12. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NELIN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 72.006.236DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.609.870 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 19.990.949 I ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Contagi Coronavirus oggi, 19.903 contagi e 649 morti per Covid. Boccia: “Contrarissimi a rimuovere vincoli per Natale” Fanpage.it Coronavirus, in Italia 19.903 nuovi casi e 649 morti. Sugli spostamenti tra Comuni a Natale è stallo

Brusaferro si è appellato alla responsabilità individuale per evitare un'impennata dei contagi dopo le feste: "A Natale evitare incontri anche con i congiunti". Nel Governo prevale, per ora, la linea ...

Covid, i dati choc di Catania: 446 morti in quaranta giorni

CATANIA – Il dato è agghiacciante. Negli ultimi 40 giorni, alle falde dell’Etna, sono morte 446 persone con il coronavirus. Una strage. Ecco i dati ufficiali Un inizio d’autunno quasi come tanti altri ...

