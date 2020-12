LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Repubblica in testa al termine della seconda frazione, Italia nona (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI Biathlon ALLE 13.20 12.20: Al secondo cambio, purtroppo Lardschneider perde troppo sugli sci stretti ed ora l’Italia è nona a 37?3 dalla vetta. La Repubblica Ceca comanda con 8 decimi di secondo sulla Svezia e 5?0 sulla Germania. La Norvegia è quarta a 5?2. 12.17: La svedese Persson comanda con 2 decimi di vantaggio su Davidova e 4?4 su Preuss. L’azzurrina Lardschneider è a 9?6, perdendo sugli sci stretti. 12.14: GRANDISSIMA LARDSCHNEIDER!!!! L’azzurra trova il doppio zero e secondo posto a 1?5 dalla svedese Persson. Simon ottava, utilizzando praticamente tutte le ricariche, a 22?3, 12.12. La svedese Persson e la tedesca Preuss in coppia davanti, con 3?4 di margine ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DIALLE 13.20 12.20: Al secondo cambio, purtroppo Lardschneider perde troppo sugli sci stretti ed ora l’a 37?3 dalla vetta. LaCeca comanda con 8 decimi di secondo sulla Svezia e 5?0 sulla Germania. La Norvegia è quarta a 5?2. 12.17: La svedese Persson comanda con 2 decimi di vantaggio su Davidova e 4?4 su Preuss. L’azzurrina Lardschneider è a 9?6, perdendo sugli sci stretti. 12.14: GRANDISSIMA LARDSCHNEIDER!!!! L’azzurra trova il doppio zero e secondo posto a 1?5 dalla svedese Persson. Simon ottava, utilizzando praticamente tutte le ricariche, a 22?3, 12.12. La svedese Persson e la tedesca Preuss in coppia davanti, con 3?4 di margine ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: via alla gara! Vittozzi in prima frazione per l’Italia -… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Wierer e Vittozzi guidano il gruppo azzurro si punta alla… - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: A Hochfilzen la 3a tappa della Coppa del Mondo di Biathlon! ?????? Segui LIVE la staffetta 4x6 femminile su - Eurosport_IT : A Hochfilzen la 3a tappa della Coppa del Mondo di Biathlon! ?????? Segui LIVE la staffetta 4x6 femminile su… - OA_Sport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: l’Italia punta alla top-5, Wierer e Vittozzi guidano il g… -