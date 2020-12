LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Norvegia in fuga dopo la terza frazione, Italia quarta grazie a Wierer (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI Biathlon ALLE 13.20 12.52: La norvegese Roeiseland comanda quindi e andrà a vincere. La francese Chevalier è seconda 32?1, sfida per il terzo posto con la svedese Oeberg, la tedesca Herrmann e si spera Sanfilippo. Ai 23.4 il terzetto è compatto, vediamo come finisce. 12.48: ARRIVA LO ZERO IN PIEDI! Sanfilippo terza a 56?5 dalla vertice occupato dalla Norvegia. Seconda la Francia con 44?9. Italia che chiude con tre ricariche, pazzesco! 12.44: Ai 21.4 Roeiseland guadagna terreno rispetto alle rivali. La Francia insegue con Chevalier a 34?0 e la tedesca Herrmann a 41?8. Perde terreno purtroppo Sanfilippo a 49?5. Grande rimonta della svedese Elvira Oeberg a 57?0, che si ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DIALLE 13.20 12.52: La norvegese Roeiseland comanda quindi e andrà a vincere. La francese Chevalier è seconda 32?1, sfida per il terzo posto con la svedese Oeberg, la tedesca Herrmann e si spera Sanfilippo. Ai 23.4 il terzetto è compatto, vediamo come finisce. 12.48: ARRIVA LO ZERO IN PIEDI! Sanfilippoa 56?5 dalla vertice occupato dalla. Seconda la Francia con 44?9.che chiude con tre ricariche, pazzesco! 12.44: Ai 21.4 Roeiseland guadagna terreno rispetto alle rivali. La Francia insegue con Chevalier a 34?0 e la tedesca Herrmann a 41?8. Perde terreno purtroppo Sanfilippo a 49?5. Grande rimonta della svedese Elvira Oeberg a 57?0, che si ...

Alle 11:45 il via della seconda staffetta femminile della stagione. L’Italia schiera lo stesso quartetto che ha chiuso al sesto posto a Kontiolahti: Vittozzi al lancio e ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prova a squadre femminile a Hochfilzen (Austria), sede del terzo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Si prevede una gara spettacolari sul ...

Alle 11:45 il via della seconda staffetta femminile della stagione. L’Italia schiera lo stesso quartetto che ha chiuso al sesto posto a Kontiolahti: Vittozzi al lancio e ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prova a squadre femminile a Hochfilzen (Austria), sede del terzo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Si prevede una gara spettacolari sul ...