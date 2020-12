LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Italia quinta, ottime frazioni di Wierer e Vittozzi. Vince la Norvegia (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI Biathlon ALLE 13.20 LA CRONACA DELLA Staffetta femminile 12.56: Ricapitolando, Norvegia vittoriosa con 24?5 di vantaggio sulla Francia e 32?5 sulla Svezia. Grandissima ultima frazione di Elvira Oeberg, capace di beffare allo sprint la tedesca Herrmann (quarta a 32?7). Ottima Federica Sanfilippo che ha portato l’Italia al quinto posto con 37?1 di ritardo, segnali buoni per la nostra compagine. 12.54: Vince dunque la Norvegia a precedere la Francia con 24?5 di margine, mentre Oeberg beffa allo sprint Herrmann e regala il terzo posto alla Svezia. L’Italia è quinta a 37?1, ma davvero ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DIALLE 13.20 LA CRONACA DELLA12.56: Ricapitolando,vittoriosa con 24?5 di vantaggio sulla Francia e 32?5 sulla Svezia. Grandissima ultima frazione di Elvira Oeberg, capace di beffare allo sprint la tedesca Herrmann (quarta a 32?7). Ottima Federica Sanfilippo che ha portato l’al quinto posto con 37?1 di ritardo, segnali buoni per la nostra compagine. 12.54:dunque laa precedere la Francia con 24?5 di margine, mentre Oeberg beffa allo sprint Herrmann e regala il terzo posto alla Svezia. L’a 37?1, ma davvero ...

