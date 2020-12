LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen in DIRETTA: Johannes Boe vuole la rimonta, per gli azzurri obiettivo top 20 (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento maschile di Hochfielzen, valido come seconda prova maschile della terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2020/2021. Il programma di oggi prevede la staffetta femminile che aprirà la giornata alle 11:45 e poi gli uomini scenderanno in pista per percorrere i 12,5km dell’Inseguimento alle 14:45. Si riparte dal risultato e con i distacchi accumulati mercoledì nella sprint, dove è arrivata la tanto agognata prima vittoria per il norvegese Johannes Dale, che ha preceduto sul podio i francesi Quentin Fillon Maillet (distanziato di 17?) e Fabien Claude (28?). Fuori dal podio ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma odierno e la startlist Buongiorno e benvenuti allatestuale dell’di Hochfielzen, valido come seconda provadella terza tappa della Coppa del Mondo di2020/2021. Il programma di oggi prevede la staffetta femminile che aprirà la giornata alle 11:45 e poi gli uomini scenderanno in pista per percorrere i 12,5km dell’alle 14:45. Si riparte dal risultato e con i distacchi accumulati mercoledì nella sprint, dove è arrivata la tanto agognata prima vittoria per il norvegeseDale, che ha preceduto sul podio i francesi Quentin Fillon Maillet (distanziato di 17?) e Fabien Claude (28?). Fuori dal podio ...

zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Hochfilzen 1 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile… - zazoomblog : LIVE Biathlon 75 km Hochfilzen in DIRETTA. Le azzurre risalgono: Vittozzi settima e Wierer (9 su 10) ottava. Prima… - OA_Sport : LIVE Biathlon, 7,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vogliono risalire la china - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: Hanna Oeberg per il tris, azzurre a carte scoperte #biathlon #11Dicembre https:… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: Hanna Oeberg per il tris, azzurre a carte scoperte #biathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: azzurri lontani ma qualificati all’inseguimento. Dale: quarto norvegese a trionfare in stagione OA Sport LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen in DIRETTA: Johannes Boe vuole la rimonta, per gli azzurri obiettivo top 20

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell’inseguimento maschile di Hochfielzen, valido come seconda prova maschile della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il progra ...

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi guidano il quartetto azzurro

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prova a squadre femminile a Hochfilzen (Austria), sede del terzo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Si prevede una gara spettacolari sul ...

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell’inseguimento maschile di Hochfielzen, valido come seconda prova maschile della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020/2021. Il progra ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prova a squadre femminile a Hochfilzen (Austria), sede del terzo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Si prevede una gara spettacolari sul ...