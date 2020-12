LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen in DIRETTA: Johannes Boe si riporta a ridosso della testa a metà gara, Hofer in grande rimonta (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della STAFFETTA FEMMINILE DI Biathlon ALLE 11.45 15.05 Un terzo giro controcorrente rispetto alle aspettative: Dale, J. Boe e Jacquelin entrano con 13? sul francese leader. 15.04 Aumenta il margine di Fillon Maillet a 11?, che ricordiamo ha nel tiro in piedi l’arma più letale. 15.02 Altri due errori sia per Windisch che per Bionaz, che si trovano in fondo al gruppo. 15.01 Fillon Maillet prova a non far rientrare gli altri tre, mantiene 9? di margine dopo la discesa un po’ a sorpresa. 15.00 Zero anche per Lukas Hofer che però ci ha messo abbastanza a sparare e resta 35esimo a 2’10. Sbaglia Bormolini che, di fatto, è ora con lui. 14.59 Quattro zeri dei migliori che molto probabilmente si riuniranno nel corso del ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALASTAFFETTA FEMMINILE DIALLE 11.45 15.05 Un terzo giro controcorrente rispetto alle aspettative: Dale, J. Boe e Jacquelin entrano con 13? sul francese leader. 15.04 Aumenta il margine di Fillon Maillet a 11?, che ricordiamo ha nel tiro in piedi l’arma più letale. 15.02 Altri due errori sia per Windisch che per Bionaz, che si trovano in fondo al gruppo. 15.01 Fillon Maillet prova a non far rientrare gli altri tre, mantiene 9? di margine dopo la discesa un po’ a sorpresa. 15.00 Zero anche per Lukasche però ci ha messo abbastanza a sparare e resta 35esimo a 2’10. Sbaglia Bormolini che, di fatto, è ora con lui. 14.59 Quattro zeri dei migliori che molto probabilmente si riuniranno nel corso del ...

