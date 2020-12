L' ingresso di Olbia come la City Life di Milano | nello skyline svetteranno due torri extralusso ed ecosistenibili

Ultime Notizie dalla rete : ingresso Olbia

Gallura Oggi

I palazzi in costruzione in via Venafiorita a Olbia. Sono ancora in costruzione e qualcuno si sta chiedendo cosa sta nascendo in quel cantiere ...Sono ancora in costruzione e qualcuno si sta chiedendo cosa sta nascendo nel cantiere di via Venafiorita a Olbia. Le due nuove torri.