L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Elio Germano: “Sul set eravamo sempre tutti ubriachi” (Di sabato 12 dicembre 2020) Intervista video a Sydney Sibilia, Elio Germano e Matilda De Angelis, regista e protagonisti di L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, il film disponibile su Netflix che racconta la vera storia di Giorgio Rosa. A tre anni di distanza dall'ultimo capitolo della trilogia Smetto Quando Voglio, Sydney Sibilia firma il suo quarto lungometraggio, disponibile su Netflix dal 9 dicembre. Prodotto sempre dalla sua Groelandia, la casa di produzione fondata insieme al collega Matteo Rovere, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose prende spunto da un fatto reale: l'impresa ingegneristica realizzata da Giorgio Rosa, che, nel 1968, ha costruito una piattaforma nel Mare Adriatico, in acque internazionali, ribattezzata, appunto, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020) Intervista video a Sydney Sibilia,e Matilda De Angelis, regista e protagonisti di L'incredibiledell'Isola, il film disponibile su Netflix che racconta la veradi Giorgio Rosa. A tre anni di distanza dall'ultimo capitolo della trilogia Smetto Quando Voglio, Sydney Sibilia firma il suo quarto lungometraggio, disponibile su Netflix dal 9 dicembre. Prodottodalla sua Groelandia, la casa di produzione fondata insieme al collega Matteo Rovere, L'incredibiledell'Isolaprende spunto da un fatto reale: l'impresa ingegneristica realizzata da Giorgio Rosa, che, nel 1968, ha costruito una piattaforma nel Mare Adriatico, in acque internazionali, ribattezzata, appunto, ...

NetflixIT : 5 validissimi motivi per guardare L'incredibile storia dell'Isola delle Rose questo weekend ????THREAD???? - NetflixIT : ?????????????????????????????????????????????????????????? L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è ora disponibile su Netflix. ????????????????????????… - WeCinema : #ElioGermano in una nuova strabiliante interpretazione! Dal 9 dicembre in digitale 'L'incredibile storia dell'Isola… - valenti04878308 : Da non perdere,un piccolo grande capolavoro. L’incredibile storia dell’Isola delle Rose ribalta i film sul ’68. Ed… - cinemaniaco_fb : ?????????????? L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Elio Germano: “Sul set eravamo sempre tutti ubriachi”… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile storia Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie