L’immunologa Viola: “Perché in Italia si muore tanto di Covid? Colpa dei tagli alla sanità” (Di sabato 12 dicembre 2020) Perché in Italia si muore tanto di Covid? La risposta è amara. Ne parla l‘immunologa dell’Università di Padova, Antonella Viola, su Facebook. “C’è una medicina del territorio che è stata distrutta dai tagli alla sanità“. Covid, Viola: “In Italia si muore tanto…” “Prima di tutto – osserva – è possibile che il nostro tasso di letalità soffra di una carenza di accuratezza nell’identificazione dei positivi. Nel senso che ci sono più positivi di quelli che riusciamo a intercettare. Questo è già accaduto durante la prima ondata, come è dimostrato dall’analisi sierologica effettuata in estate”. Questo fatto – spiega Viola – da solo farebbe saltare tutti i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) Perché insidi? La risposta è amara. Ne parla l‘immunologa dell’Università di Padova, Antonella, su Facebook. “C’è una medicina del territorio che è stata distrutta daisanità“.: “Insi…” “Prima di tutto – osserva – è possibile che il nostro tasso di letalità soffra di una carenza di accuratezza nell’identificazione dei positivi. Nel senso che ci sono più positivi di quelli che riusciamo a intercettare. Questo è già accaduto durante la prima ondata, come è dimostrato dall’analisi sierologica effettuata in estate”. Questo fatto – spiega– da solo farebbe saltare tutti i ...

GiovannaConfal5 : RT @janavel7: L'immunologa Viola: 'Ecco perché ci sono tanti morti di Covid in Italia' - SecolodItalia1 : L’immunologa Viola: “Perché in Italia si muore tanto di Covid? Colpa dei tagli alla sanità” - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: L'immunologa Viola: 'Ecco perché ci sono tanti morti di Covid in Italia' - tinas48 : L'immunologa Viola: 'Ecco perché ci sono tanti morti di Covid in Italia' - ChicoCayetano : RT @janavel7: L'immunologa Viola: 'Ecco perché ci sono tanti morti di Covid in Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : L’immunologa Viola Il vaccino di Oxford: “Efficace al 90% e sarà disponibile per tutti” La Stampa