L'immunologa Viola: "Ecco perché ci sono tanti morti di Covid in Italia" (Di sabato 12 dicembre 2020) Il numero dei decessi da Covid in Italia è in proporzione molto più elevato di quello di tanti altri Paesi. Ma perché accade ciò? Con un post su Facebook l’immunologa Antonella Viola prova a dare una risposta: “Prima di tutto - osserva - è possibile che il nostro tasso di letalità soffra di una carenza di accuratezza nell’identificazione dei positivi, nel senso che ci sono più positivi di quelli che riusciamo a intercettare. Questo è già accaduto durante la prima ondata, come dimostrato poi dall’analisi sierologica effettuata in estate. Questo fatto da solo farebbe saltare tutti i calcoli. C’è poi un problema, rispetto alla Germania, di organizzazione ed efficienza della medicina del territorio. Abbiamo meno medici e meno infermieri, e una medicina del territorio che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Il numero dei decessi dainè in proporzione molto più elevato di quello dialtri Paesi. Maaccade ciò? Con un post su Facebook l’Antonellaprova a dare una risposta: “Prima di tutto - osserva - è possibile che il nostro tasso di letalità soffra di una carenza di accuratezza nell’identificazione dei positivi, nel senso che cipiù positivi di quelli che riusciamo a intercettare. Questo è già accaduto durante la prima ondata, come dimostrato poi dall’analisi sierologica effettuata in estate. Questo fatto da solo farebbe saltare tutti i calcoli. C’è poi un problema, rispetto alla Germania, di organizzazione ed efficienza della medicina del territorio. Abbiamo meno medici e meno infermieri, e una medicina del territorio che ...

