Lilli Gruber – Maria Elena Boschi lite a Otto e mezzo, interviene Giulio Berruti che asfalta la Gruber (Di sabato 12 dicembre 2020) L'Otto dicembre è andata in onda un'altra puntata di Otto e mezzo, il programma di La7 condotto da Lilli Gruber. Ospite in studio era Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, ex Ministro per le riforme costituzionali e per il Parlamento e tra le due donne c'è stato un acceso confronto, un botta e risposta durante il quale Lilli Gruber ha messo in difficoltà Maria Elena Boschi sull'uso della mascherina e la Boschi, pur rispondendo a tono, è stata messa in una posizione scomoda. Vediamo cosa è accaduto.

meb : Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre… - tpi : Prima il monologo, poi il pianto vittimista. La figuraccia della #Boschi e la lezione di Lilli #Gruber… - maranoconrenzi : RT @meb: Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: pe… - rosarioT1970 : RT @CiampinoViva: Mi scuserà Lilli Gruber, ma Matteo Renzi non ha dichiarato a “El País”: “Se Conte non chiede scusa faccio cadere il gover… - Frittole1 : RT @meb: Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: pe… -