(Di sabato 12 dicembre 2020) Primo posticipole di questa quattordicesima giornata di Ligue 1 che vede ildi Galtier ricevere in casa il. Padroni di casa che potrebbero approfittare dello scontro diretto PSG-Lione per balzare addirittura in vetta alla classifica, a coronamento di quella che sta diventando una grandissima stagione. I girondini sono tornati a fare punti e a InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Lille-Bordeaux (domenica 13 dicembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici - 11contro11 : Ligue 1, giornata 13: #Marsiglia e #Lione inarrestabili, ok il PSG #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lille… - AndySportNews : #Ligue1UberEats 13° giornata - Finali #Lille-#Monaco 2-1 #Angers-#Lorient 2-0 #Bordeaux-#Brest 1-0 #Dijon-… -

Ultime Notizie dalla rete : Lille Bordeaux

Infobetting

Passano il turno solo il Paris Saint Germain, in Champions e il Lille, in Europa League. Eliminate Rennes, Marsiglia e Nizza ...Come arrivano le squadre, orario e dove vedere le partite della 14^ giornata di Ligue 1: apre St. Etienne-Angers, chiude il classico Psg-Lione Dopo la chiusura dei gironi delle coppe europee, torna in ...