Liga 2020/2021: il Real batte 2-0 l’Atletico nel derby di Madrid e riapre il campionato (Di sabato 12 dicembre 2020) All’ Alfredo di Stéfano Stadium di Madrid vs in scena il derby fra Real Madrid e Atletico Madrid nel big match della tredicesima giornata della Liga 2020/2021. l’Atletico Madrid guida la classifica ed è ancora imbattuto in questo campionato, mentre il Real è galvanizzato dal passaggio del turno in Champions League. La partita finisce 2-0 per i Blancos grazie alle reti di Benzema e all’autorete di Oblak. LE PAGELLE DEL derby DI Madrid Nel primo tempo partono fortissimo i padroni di casa che colpiscono il palo al 10? grazie al sinistro di Benzema. Dal replay si nota la deviazione decisiva di Oblak che sbarra la porta all’attaccante francese. Nel primo ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) All’ Alfredo di Stéfano Stadium divs in scena ilfrae Atleticonel big match della tredicesima giornata dellaguida la classifica ed è ancora imbattuto in questo, mentre ilè galvanizzato dal passaggio del turno in Champions League. La partita finisce 2-0 per i Blancos grazie alle reti di Benzema e all’autorete di Oblak. LE PAGELLE DELDINel primo tempo partono fortissimo i padroni di casa che colpiscono il palo al 10? grazie al sinistro di Benzema. Dal replay si nota la deviazione decisiva di Oblak che sbarra la porta all’attaccante francese. Nel primo ...

