Libri ispirati alla realta? (Di sabato 12 dicembre 2020) Il popolo degli alberi di Hanya Yanagihara Un finto memoir, ispirato alla storia del virologo Daniel Carleton Gajdusek, vincitore del premio Nobel e poi arrestato per aver abusato di bambini adottati in Papua Nuova Guinea. Piu? o meno lo stesso succede a Norton Perina, autore di importanti studi per ritardare l’invecchiamento e denunciato per molestie da alcuni dei 43 figli adottivi. Dalla prigione, Perina racconta la sua vita, l’infanzia, la madre… Ne conosceremo l’arroganza e il cinismo, smorzati dal contraltare di un allievo intento a dimostrare come sia una persona troppo importante per essere rinnegata. I temi della scienza e dell’Occidente che sfrutta e prevarica nelle mani dell’autrice del bestseller Una vita come tante. Che ci tiene in bilico sul giudizio morale e sul dubbio. Feltrinelli Io sono l’abisso di Donato Carrisi: Leggi ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Il popolo degli alberi di Hanya Yanagihara Un finto memoir, ispiratostoria del virologo Daniel Carleton Gajdusek, vincitore del premio Nobel e poi arrestato per aver abusato di bambini adottati in Papua Nuova Guinea. Piu? o meno lo stesso succede a Norton Perina, autore di importanti studi per ritardare l’invecchiamento e denunciato per molestie da alcuni dei 43 figli adottivi. Dprigione, Perina racconta la sua vita, l’infanzia, la madre… Ne conosceremo l’arroganza e il cinismo, smorzati dal contraltare di un allievo intento a dimostrare come sia una persona troppo importante per essere rinnegata. I temi della scienza e dell’Occidente che sfrutta e prevarica nelle mani dell’autrice del bestseller Una vita come tante. Che ci tiene in bilico sul giudizio morale e sul dubbio. Feltrinelli Io sono l’abisso di Donato Carrisi: Leggi ...

J00NIEplanet : In TL sto vedendo i tatuaggi ispirati a shadowhunters e mi sta tornando la voglia di rileggere i libri ?? - LuciaLibri : RT @MaryMcbooks: Ma si sono ispirati al mio #ReadersInArt7? ???? Ovviamente... scherzo! ??Spitzweg è così iconico, un classico quando si parla… - MaryMcbooks : Ma si sono ispirati al mio #ReadersInArt7? ???? Ovviamente... scherzo! ??Spitzweg è così iconico, un classico quando s… - ThepearlofJESUS : Ma l'opera magna di Damaso è quella di incaricare S. Girolamo, suo segretario, di tradurre in lingua latina tutti i… - HereIsNica : @decadany So che la storia è completamente diversa dalla serie. Io ho i libri ispirati alla serie che sono usciti dopo. -

Ultime Notizie dalla rete : Libri ispirati Natale 2020, 10 libri da regalare - Foto Style Style Un Natale di pagine saporite: tutti i libri da mettere sotto l'albero

Ovunque sia e in qualunque periodo sia, anche il più difficile, Natale è sinonimo di gioia, serenità, luce. E soprattutto doni, che sono il nostro modo di dire alle persone che amiamo - noi stessi com ...

Secondo capitolo di ‘B-Side’, serie di libri dell’autrice Doriana Tozzi

B-Side – L’altro lato delle canzoni: “Inverno”, il secondo volume della tetralogia di Doriana Tozzi disponibile in libreria e in tutti gli store digitali L’anno scorso si è spalancato il portale verso ...

Ovunque sia e in qualunque periodo sia, anche il più difficile, Natale è sinonimo di gioia, serenità, luce. E soprattutto doni, che sono il nostro modo di dire alle persone che amiamo - noi stessi com ...B-Side – L’altro lato delle canzoni: “Inverno”, il secondo volume della tetralogia di Doriana Tozzi disponibile in libreria e in tutti gli store digitali L’anno scorso si è spalancato il portale verso ...