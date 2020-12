Leverkusen-Hoffenheim (domenica 13 dicembre, ore 18): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 12 dicembre 2020) Ultimo incontro in programma di questa undicesima giornata di Bundesliga che vede il Leverkusen affrontare in casa l’ Hoffenheim. Le aspirine continuano nella loro serie di vittorie; travolto lo Slavia Praga sotto 4 reti ed è l’undicesima vittoria nelle ultime 13 gare giocate. Dall’altra parte la squadra di Hoeness viene pure da un girone di Europa league superato brillantemente InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 12 dicembre 2020) Ultimo incontro in programma di questa undicesima giornata di Bundesliga che vede ilaffrontare in casa l’. Le aspirine continuano nella loro serie di vittorie; travolto lo Slavia Praga sotto 4 reti ed è l’undicesima vittoria nelle ultime 13 gare giocate. Dall’altra parte la squadra di Hoeness viene pure da un girone di Europa league superato brillantemente InfoBetting: Scommesse Sportive e

Etzi2891 : RT @delinquentweet: ???? In Bundesliga, Bayern fermato a Berlino dall'Union (1-1), Lipsia vincente (2-0) sul Werder Brema: aggancio al prim… - delinquentweet : ???? In Bundesliga, Bayern fermato a Berlino dall'Union (1-1), Lipsia vincente (2-0) sul Werder Brema: aggancio al… - sportnotizie24 : #BayerLeverkusen-#Hoffenheim, le probabili formazioni: #Bosz cerca il primato - saveriocamba : Fossimo arrivati secondi avremmo beccato una di queste, tutta un'altra storia: Ajax, Club Brugge, Manchester Unite… - pauldeb891 : Grazie a Giovanni Pietro di Norvegia e al Celtic evitate in un solo colpo United, Arsenal, Tottenham, Leicester, Le… -