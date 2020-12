L'errore del tampone e il 'complotto' di Lamorgese positiva al coronavirus (Di sabato 12 dicembre 2020) La ministra scopre che il test ha dato un esito errato. E presenta un esposto per sapere come mai su internet era già stata diffusa la notizia dell'esito. Nel mirino l'ospedale e i giornali Leggi su today (Di sabato 12 dicembre 2020) La ministra scopre che il test ha dato un esito errato. E presenta un esposto per sapere come mai su internet era già stata diffusa la notizia dell'esito. Nel mirino l'ospedale e i giornali

ItaliaViva : Se avessimo impiegato da subito i soldi del Mes, che una parte della maggioranza non vuole, oggi non avremmo mille… - ivanscalfarotto : Grande discorso di @renatobrunetta a @Montecitorio sul senso politico del nuovo #MES come specchio di un’Europa che… - matteosalvinimi : ... a una persona sola che abita a qualche chilometro di distanza. Il governo ammetta l'errore e ascolti le richies… - robertopontillo : RT @mirkonicolino: #Carraro: 'Calciopoli nata da un mio errore, ma l'esito del campionato 2004-2005 non è stato compromesso'. Campionato re… - BWhiteblack : RT @mirkonicolino: #Carraro: 'Calciopoli nata da un mio errore, ma l'esito del campionato 2004-2005 non è stato compromesso'. Campionato re… -

Ultime Notizie dalla rete : errore del Errore del chirurgo: quando è omicidio? La Legge per Tutti Il tampone era sbagliato, Lamorgese non è positiva al Covid

In seguito alla falsa positività era stato sospeso il Consiglio dei ministri. – Il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese non è mai stata positiva al coronavirus. Lo ha reso noto noto il Viminale sot ...

Il tribunale del lavoro ‘a gamba tesa’ sulle nomine dei dirigenti generali alla regione, Pulizzi direttore alla Pesca

La Giunta Regionale, su indicazione dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, ha nominato Alberto Pulizzi, 51 anni, direttore regionale alla Pesca ma la scelta è frutto anche diuna sentenza del Trib ...

In seguito alla falsa positività era stato sospeso il Consiglio dei ministri. – Il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese non è mai stata positiva al coronavirus. Lo ha reso noto noto il Viminale sot ...La Giunta Regionale, su indicazione dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, ha nominato Alberto Pulizzi, 51 anni, direttore regionale alla Pesca ma la scelta è frutto anche diuna sentenza del Trib ...