L’Eredità, “mi ha depistato”: cifra blu sfiorata dal campione Massimo (Di sabato 12 dicembre 2020) Continua a sorprendere e a far parlare di sé il campione Massimo Cannoletta a L’Eredità di Flavio Insinna: una grossa cifra sfiorata per poco, arriva la sua ipotesi Flavio Insinna – Massimo Cannoletta Fonte foto: Facebook / FacebookSempre più seguito ed amato dal pubblico, il programma condotto da Flavio Insinna, L’Eredità, non smette di sorprendere e conquistare il suo pubblico, ormai attentissimo alle prova del campione Massimo Cannoletta: quest’ultimo difende il titolo e sfiora la cifra in palio, e ironizza svelando un’ipotesi. Un appuntamento fisso che sa regalare emozioni ed entusiasmo e che tiene compagnia agli italiani, quello che va in onda su Rai 1, a maggior ragione in un periodo complesso ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Continua a sorprendere e a far parlare di sé ilCannoletta adi Flavio Insinna: una grossaper poco, arriva la sua ipotesi Flavio Insinna –Cannoletta Fonte foto: Facebook / FacebookSempre più seguito ed amato dal pubblico, il programma condotto da Flavio Insinna,, non smette di sorprendere e conquistare il suo pubblico, ormai attentissimo alle prova delCannoletta: quest’ultimo difende il titolo e sfiora lain palio, e ironizza svelando un’ipotesi. Un appuntamento fisso che sa regalare emozioni ed entusiasmo e che tiene compagnia agli italiani, quello che va in onda su Rai 1, a maggior ragione in un periodo complesso ...

unuomopop : sto recuperando sul foglio dello scorso weekend il dialogo tra Minuz e Masneri su come D’Urso e De Filippi abbiano… - LucaCaerroil : @Ethan7718307359 a me un avvocato che mi prometteva l'eredità di un parente emigrato in America ahah - marcodemo3 : RT @marcodemo3: A volte vedo in tv l'eredità o i soliti ignoti o altro, guardo i concorrenti e se c'è un giovane strano, possibilmente di n… - CaropreseAldo : Contessa di cortese hai solo l’eredità, mi dispiace tvb sister #GFVIP byee - ClauFrizz : @ciencio_tpw @UNIOR4NLP Un dipartimento di linguistica della mia università ha sviluppato questo Bot in grado di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità “mi Successione testamentaria: cos'è, come funziona e quali quote entrano in gioco Fortune Italia