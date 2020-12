L’Eredità, Massimo Cannoletta: “Voglio avere lei addosso anche qui, alla Gigliottina”. La strana richiesta a Flavio Insinna (Di sabato 12 dicembre 2020) Colpo di scena a L’Eredità. Nel corso dell’ultima puntata, quella andata in onda venerdì 11 dicembre, il super campione Massimo Cannolettta ha fatto un strana richiesta a Flavio Insinna, lasciandolo spiazzato. Tutto è successo poco prima che il super campione del quiz di Rai 1 iniziasse il gioco finale, quello della “Ghigliottina”: mentre stava chiacchierando con il conduttore, si è lasciato andare ad una considerazione. “Da casa è tutto più facile e ho iniziato a fare dei confronti. Perché da casa le azzecco e qui no? Io lì ho la mia gatta addosso e vorrei chiedere il permesso di portarla qui, per averla in grembo mentre gioco alla Ghigliottina“, ha detto a Insinna. Il conduttore è rimasto visibilmente sorpreso dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Colpo di scena a. Nel corso dell’ultima puntata, quella andata in onda venerdì 11 dicembre, il super campioneCannolettta ha fatto un, lasciandolo spiazzato. Tutto è successo poco prima che il super campione del quiz di Rai 1 iniziasse il gioco finale, quello della “Ghigliottina”: mentre stava chiacchierando con il conduttore, si è lasciato andare ad una considerazione. “Da casa è tutto più facile e ho iniziato a fare dei confronti. Perché da casa le azzecco e qui no? Io lì ho la mia gattae vorrei chiedere il permesso di portarla qui, per averla in grembo mentre giocoGhigliottina“, ha detto a. Il conduttore è rimasto visibilmente sorpreso d...

