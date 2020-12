Lega: Salvini, 'italiani non comprate su Zalando o Amazon, stufo di essere terra di conquiste' (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "Per Natale chiedo agli italiani di non comprare su Amazon o Zalando, sono stufo che l'Italia sia considerata terra di conquiste. Ne ho le scatole piene". Lo ha detto Matteo Salvini incontrando i giornalisti a Catania dopo l'udienza preliminare per il caso Gregoretti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - "Per Natale chiedo aglidi non comprare su, sonoche l'Italia sia consideratadi. Ne ho le scatole piene". Lo ha detto Matteoincontrando i giornalisti a Catania dopo l'udienza preliminare per il caso Gregoretti.

