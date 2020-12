Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Inter

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ecco lescelte dei due allenatori per, anticipo domenicale delle 12.30 valido per l’undicesima giornata di Serie A 2020-21. Eriksen verso una maglia da titolare dopo i buoni minuti finali giocati contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League:(4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.All. Conte Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.