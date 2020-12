Le poesie ricamate di Arianna Niero

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 dicembre 2020) Le sue opere – Poesie d’Amore su Tela – sono già state esposte alla Libreria Hoepli e al Festival dell’Amore in Triennale, a Milano. Per il 2021 sta lavorando a un paio di progetti speciali: «La malattia della conchiglia», un laboratorio di poesia per i senzatetto – in collaborazione con il Centro S. Antonio di Milano – che darà vita a un libro d’artista, e una mostra evento presso la Biblioteca Zara, sempre a Milano. Al telefono Arianna Niero ci racconta questa avventura artistica così speciale.