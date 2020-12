Le notizie del giorno, i retroscena su Maradona e Paolo Rossi. Voci di gossip Ludovica Pagani-El Shaarawy (Di sabato 12 dicembre 2020) Tutte le notizie del giorno riguardanti il mondo del calcio, è stata una giornata ricca di emozioni. E’ giallo sulla morte di Diego Armando Maradona, l’ultima novità riguarda l’avvocato Matias Morla che è clamorosamente sparito. Secondo quanto riportato dai media argentini il legale Matias Morla ha fatto perdere le sue tracce, si è infatti allontanato per un breve periodo per evitare di rispondere alle domande dei giornalisti. Si sarebbe rifugiato a Gualeguay, in un residence di lusso che costa circa 80mila pesos al giorno. Morla è in compagnia di moglie e figli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sono stati giorni molto difficili anche per Diego Maradona jr che ha dovuto affrontare il Coronavirus e la situazione non è stata delle migliori. Maradona jr. ha raccontato tutti i ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 dicembre 2020) Tutte ledelriguardanti il mondo del calcio, è stata una giornata ricca di emozioni. E’ giallo sulla morte di Diego Armando, l’ultima novità riguarda l’avvocato Matias Morla che è clamorosamente sparito. Secondo quanto riportato dai media argentini il legale Matias Morla ha fatto perdere le sue tracce, si è infatti allontanato per un breve periodo per evitare di rispondere alle domande dei giornalisti. Si sarebbe rifugiato a Gualeguay, in un residence di lusso che costa circa 80mila pesos al. Morla è in compagnia di moglie e figli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sono stati giorni molto difficili anche per Diegojr che ha dovuto affrontare il Coronavirus e la situazione non è stata delle migliori.jr. ha raccontato tutti i ...

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? IL RAGAZZO DEL GOL Tutte le #notizie ?? - ettore_licheri : Oggi dall'Europa due ottime notizie per l'Italia: sblocco del #Recoveryfund con la caduta dei veti ungherese e pola… - ItalianAirForce : #COVID19: scoperto un biomarcatore in grado di predire la gravità della malattia e la mortalità nei singoli individ… - AndreaIncorona8 : Vicenza accoglie Paolo Rossi: striscioni alle finestre e centinaia in fila per la camera ardente… - AteneoWeb : Gli spostamenti nel periodo natalizio: online le FAQ del Governo -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Coronavirus, ultime notizie: in Italia 18.727 nuovi casi e altri 761 morti Il Sole 24 ORE Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip: “Briatore mi ha sgridata”

Dopo aver trascorso i primi giorni insieme al figlio dopo il suo ritiro dalla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha confessato le sue prime impressioni su quello che sarebbe successo a ...

Il fisco fa volare il mercato

Le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli mettono le ali al mercato degli sport professionistici in Italia. In particolare nel basket; è di queste settimane la notizia dell'ingaggio da parte ...

Dopo aver trascorso i primi giorni insieme al figlio dopo il suo ritiro dalla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha confessato le sue prime impressioni su quello che sarebbe successo a ...Le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli mettono le ali al mercato degli sport professionistici in Italia. In particolare nel basket; è di queste settimane la notizia dell'ingaggio da parte ...