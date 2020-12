Le formazioni ufficiali di Manchester United-Manchester City

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 dicembre 2020) Alle 18.30 a Old Trafford si gioca il derby ditra. I Red Devils sono reduci dall’eliminazione dalla Champions League, dopo la sconfitta in casa del Lipsia. La squadra di Guardiola è indietro di un punto in classifica rispetto a quella di Solskjaer.(4-3-1-2) – De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Pogba; Bruno Fernandes; Greenwood, Rashford. All.: Solskjaer(4-2-3-1) – Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo; Rodri, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus. All.: Guardiola Foto: canaliL'articolo proviene da Alfredo ...