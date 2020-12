Lazio-Verona | Silvestri | “Zona Europa? Abbiamo grandi obiettivi”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020) “Non so come ho fatto a parare il tiro di Pereira, verso la fine.fatto una prestazione fantastica, sono tre punti incredibili questi. Zona? Ci fa piacere, i nostri obiettivi sono alti, ma la classifica la guarderemo solo successivamente“. Lo ha detto Marco, dopo la vittoria dell’Hellascontro la. “Juric ci ha dato questa identità sin da quando è arrivato – prosegue il portiere dei veneti a Sky Sport – I nuovi si sono integrati benissimo, sono ragazzi molto intelligenti che hanno voglia di combattere. Tameze centravanti? Lui è un giocatore molto duttile e importante per noi“, ha concluso. SportFace.