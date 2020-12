Lazio Verona, le probabili formazioni: out Luis Alberto, c’è Akpa Akpro (Di sabato 12 dicembre 2020) Le probabili formazioni di Lazio e Verona a poche ore dal fischio di inizio Allo stadio Olimpico di Roma è in programma Lazio-Verona. Ecco le probabili formazioni. Fischio di inizio alle ore 20:45 Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi. Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric Per tutte le notizie sulla Lazio vai su Lazionews24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Ledia poche ore dal fischio di inizio Allo stadio Olimpico di Roma è in programma. Ecco le. Fischio di inizio alle ore 20:45(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva,, Fares; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi. Hellas(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric Per tutte le notizie sullavai sunews24 Leggi su Calcionews24.com

