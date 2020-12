Lazio-Verona 1-2 | gialloblu passano a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - ilvince per 2-1 in casa dellanell'anticipo serale dell'11esima giornata del campionato di Serie A. I venetiin vantaggio poco prima dell'intervallo grazie ad una deviazione di Lazzari che al 45' spedisce il pallone nella propria porta. Larisponde al 56' con Caicedo, bravo a girarsi e a insaccare di sinistro. Tameze al 67' riporta avanti gli ospiti: approfitta del retropassaggio errato di Radu, evita Reina e deposita in rete il pallone del 2-1. Ilresiste al forcing biancoceleste, vince e vola a 19 punti. Larimane a 17.