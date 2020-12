Lazio | Tare ricorda Paolo Rossi | «Era il mio idolo come calciatore e persona»

(Di sabato 12 dicembre 2020) Igli: il direttore sportivo dellaelogia l’ex grande attaccante di Juve e Nazionale, scomparso a 64 anni Igli, nel prepartita della gara contro il Verona,. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo dellaa DAZN. «Per me è morto il mioda bambino. Il Mondiale dell’82 me lo ricordo molto bene, davanti al televisore a tifare Italia.è stato il nostro». LEGGI LE DICHIARAZIONI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Lazio e Verona tra poco in campo. «È morto il mio idolo da bambino - ha detto Tare prima della partita parlando di Paolo Rossi - è una grande perdita dell'Italia ma anche per il calcio mondiale». La ...Minuto di silenzio, come in tutti i campi oggi e anche domani, per Paolo Rossi, l'attaccante azzurro morto in settimana. All'Olimpico è tutto pronto ...