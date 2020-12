L’auto volante è già realtà ed è ibrida | Manta Aircraft Ann2

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 13 dicembre 2020) Si chiamae rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo del trasporto aereo su piccole e medie distanze. A metà tra un'autoe un drone con gli anabolizanti, l'Ann 2 è un aereo Stovl - cioé a decollo corto o verticale e atterraggio verticale - in grado di partire dal parcheggio dietro casa e percorrere fino a 600 Km (a seconda della configurazione e del peso a bordo) a una velocità media di circa 300 Km all'ora. Lo sta sviluppando un'azienda svizzera, la; si tratta di un velivolo biposto, costruito essenzialmente in materiali compositi sfruttando anche la stampa 3D per alcune componenti e l'esperienza del settore racing motorsport e automotive. La particolarità è che ha una alimentazione, come ha spiegato alla conferenza stampa online di presentazione, il Ceo ...