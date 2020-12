Latina, operazione ‘Movida’: nuovo scacco al clan Di Silvio (Di sabato 12 dicembre 2020) Una settimana particolare quella dei poliziotti della Questura di Latina che, oltre a chiudere il cerchio dell’operazione Movida Latina con l’arresto di cinque appartenenti al clan Di Silvio, hanno effettuato una serie di controlli nell’intera provincia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Particolare impulso è stato dato all’attività di prevenzione e contrasto ai reati, anche alla luce dell’approssimarsi delle festività natalizie, destinando a tale scopo oltre 205 equipaggi della Polizia di Stato, cui si sono aggiunte anche 9 unità del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, che hanno permesso di identificare 1249 persone, controllare 498 veicoli ed elevare 122 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di 10 carte di circolazione, 6 patenti e 2 veicoli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 dicembre 2020) Una settimana particolare quella dei poliziotti della Questura diche, oltre a chiudere il cerchio dell’Movidacon l’arresto di cinque appartenenti alDi, hanno effettuato una serie di controlli nell’intera provincia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Particolare impulso è stato dato all’attività di prevenzione e contrasto ai reati, anche alla luce dell’approssimarsi delle festività natalizie, destinando a tale scopo oltre 205 equipaggi della Polizia di Stato, cui si sono aggiunte anche 9 unità del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, che hanno permesso di identificare 1249 persone, controllare 498 veicoli ed elevare 122 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di 10 carte di circolazione, 6 patenti e 2 veicoli ...

