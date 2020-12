L'assalto dei migranti alle carrozze abbandonate della ferrovia (Di sabato 12 dicembre 2020) Fabrizio Tenerelli Decine di migranti stanno raggiungendo in questi giorni il confine di Ventimiglia, in provincia di Imperia, spinti dall'imminente fine del lockdown in Francia. In attesa di espatriare, viste anche le temperature, qualcuno si ferma a dormire sui treni La zona è quella del Parco Roya, a Ventimiglia, in provincia di Imperia, poco lontano dall'ex centro di accoglienza della Croce Rossa, che fino al luglio scorso ospitava centinaia di stranieri, che potevano contare su vitto e alloggio gratuiti, in attesa di un passaggio clandestino oltre frontiera, come alternativa alla possibilità di presentare domanda per ottenere un permesso di soggiorno a scopo umanitario in Italia. Adesso che la pacchia è finita - anche a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus - in mancanza di una struttura in cui trovare riparo per qualche ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Fabrizio Tenerelli Decine distanno raggiungendo in questi giorni il confine di Ventimiglia, in provincia di Imperia, spinti dall'imminente fine del lockdown in Francia. In attesa di espatriare, viste anche le temperature, qualcuno si ferma a dormire sui treni La zona è quella del Parco Roya, a Ventimiglia, in provincia di Imperia, poco lontano dall'ex centro di accoglienzaCroce Rossa, che fino al luglio scorso ospitava centinaia di stranieri, che potevano contare su vitto e alloggio gratuiti, in attesa di un passaggio clandestino oltre frontiera, come alternativa alla possibilità di presentare domanda per ottenere un permesso di soggiorno a scopo umanitario in Italia. Adesso che la pacchia è finita - anche a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus - in mancanza di una struttura in cui trovare riparo per qualche ...

Decine di migranti stanno raggiungendo in questi giorni il confine di Ventimiglia, in provincia di Imperia, spinti dall'imminente fine del lockdown in Francia. In attesa di espatriare, viste anche le ...

