L’analfabetismo giuridico di Bonafede contro i giudici antipopulisti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 dicembre 2020) Era un po’ di tempo che non si avevano notizie di Fofò, uno degli uomini immagine del governo Conte, ministro di Giustizia e giustizialista, ideologo della nuova forma di tolleranza zero battezzata certezza della pena. In nome di essa ha spedito gli ispettori del suo ministero negli uffici giudiziari di Brescia perché, ohibò, indaghino nientemeno che su una sentenza emessa in nome del popolo italiano nei confronti di un uxoricida dichiarato non punibile per infermità di mente. Ciò deve essere sembrato al Guardasigilli contrario alla certezza della pena locuzione che i normali giuristi identificano con il diritto dei cittadini a conoscere in anticipo le conseguenze sanzionatorie delle condotte illecite, mentre secondo l’originale pensiero disignifica la assoluta garanzia che il colpevole sconterà fino all’ultimo giorno il fio delle ...