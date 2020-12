L’allarme dei fioristi | “Tre botteghe su dieci chiuderanno nel 2021”

Leggi su anteprima24

Caserta – Il 30% deichiuderà bottega nel 2021. E non solo per colpa dell'emergenza Covid. E' il dato drammatico lanciato da Federfiori Confcommercio al termine di un anno che ha fatto registrare perdite di fatturato superiori all'80%. Senza ristori e in assenza di eventi, il comparto è destinato a crollare. 'E' vero che i negozi di fiori e piante non hanno subito limitazioni di orario e sono regolarmente aperti – fa notare Pasquale Sostini, presidente provinciale di Federfiori Caserta – ma sono stati privati del loro principale indotto (cerimonie, eventi, feste, manifestazioni, fiere, convegni) che da solo incideva nella misura dell'80%. Impossibile sopravvivere soltanto con la vendita da banco, peraltro diminuita rispetto al passato a seguito di una forte contrazione, e al contempo far fronte anche al pagamento di tasse, canoni di ...