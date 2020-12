Lady Lautaro | baby shower in Argentina | “Torniamo a casa con il carico di affetto che a volte…”

Leggi su golssip

(Di sabato 12 dicembre 2020) "Torniamo acon ildi energia ecosì importante e che a volte la distanza ti toglie". Con queste parole Agustina Gandolfo ha ringraziato per ilorganizzato a Mendoza, in, in onore della bimba in arrivo. Lei eMartinez diventeranno a breve genitori. La modella ha trascorso un breve periodo adella sua famiglia e adesso raggiungerà il compagno nella loroa Milano.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIs72aiJpNz/" Golssip.