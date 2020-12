Ladri in casa di Paolo Rossi: furto nel giorno del funerale (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladri in casa di Paolo Rossi nelle campagne della Toscana: un furto commesso nel giorno del suo funerale a Vicenza e scoperto ore dopo Non c’è pace per Paolo Rossi e la sua famiglia. Nel giorno in cui il campione è stato salutato per l’ultima volta, con i funerali celebrati a Vicenza e l’addio insieme L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 dicembre 2020)indinelle campagne della Toscana: uncommesso neldel suoa Vicenza e scoperto ore dopo Non c’è pace pere la sua famiglia. Nelin cui il campione è stato salutato per l’ultima volta, con i funerali celebrati a Vicenza e l’addio insieme L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : Furto in casa di #PaoloRossi: ladri in azione durante il funerale - _pp_tm_ : Auguro il peggio ai ladri a casa di Paolo Rossi il giorno del funerale, e non mi sento in colpa. - _DAGOSPIA_ : FURTO IN CASA DI PAOLO ROSSI: I LADRI IN AZIONE NELL'AGRITURISMO IN TOSCANA DURANTE I FUNERALI… - CampoFattore : Dei dannati delinquenti si sono introdotti a casa di #PaoloRossi per rubare durante il suo funerale I ladri hanno… - FrancescaNimo : Ma come si fa..... Rubare a casa di una persona nel momento in cui si sta celebrando il funerale. Troppo brutto anche per dei ladri. -