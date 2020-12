La Villa di Paolo Rossi È Stata Derubata il Giorno del Suo Funerale (Di domenica 13 dicembre 2020) Proprio il Giorno del Funerale, nella mattina del 12 dicembre 2020, dei ladri sono entrati nella Villa di Paolo Rossi di Bucine, dove viveva con la compagna Federica Cappelletti e le sue bambine. In base a quanto riporta Fanpage: “La moglie di Rossi rientrando in casa ha trovato tutto a soqquadro e ha capito che Leggi su youreduaction (Di domenica 13 dicembre 2020) Proprio ildel, nella mattina del 12 dicembre 2020, dei ladri sono entrati nelladidi Bucine, dove viveva con la compagna Federica Cappelletti e le sue bambine. In base a quanto riporta Fanpage: “La moglie dirientrando in casa ha trovato tutto a soqquadro e ha capito che

CitizenOCydonia : Hanno svaligiato la villa di Paolo Rossi. Mentre era in corso il suo funerale. Io non ho parole. - Fabopolis : Hanno svaligiato la villa di #PaoloRossi in Toscana mentre si svolgeva la sua veglia a Vicenza . Magari vi sentite… - Tremanagheie : RT @Iusername70: Saremo persone migliori: Furto a casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale, svaligiata la villa di Bucine, indagini in c… - Iusername70 : Saremo persone migliori: Furto a casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale, svaligiata la villa di Bucine, indagini in corso. - kogane_keith28 : RT @ultimoranet: Furto a casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale: svaligiata la villa di Bucine, indagini in corso. ?? @ultimoranet #Ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Paolo Furto a casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale Sport Fanpage Furto a casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale

Nella mattinata di sabato 12 dicembre si sono svolti i funerali di Paolo Rossi, l'indimenticabile Pablito, uno dei grandi miti del calcio italiano che lo sta piangendo da giovedì. Purtroppo proprio ne ...

Pescara, quanti orrori in difesa

PESCARA 2VICENZA 3Reti: 2’ Memushaj, 7’ Meggiorini, 25’ Jallow, 69’ Dalmonte, 71’ GalanoPESCARA (3-5-1-1): Fiorillo, Antei, Bocchetti, Jaroszynski, Omeonga (60’ Capone), Memushaj, Valdifiori, (72’ Fer ...

Nella mattinata di sabato 12 dicembre si sono svolti i funerali di Paolo Rossi, l'indimenticabile Pablito, uno dei grandi miti del calcio italiano che lo sta piangendo da giovedì. Purtroppo proprio ne ...PESCARA 2VICENZA 3Reti: 2’ Memushaj, 7’ Meggiorini, 25’ Jallow, 69’ Dalmonte, 71’ GalanoPESCARA (3-5-1-1): Fiorillo, Antei, Bocchetti, Jaroszynski, Omeonga (60’ Capone), Memushaj, Valdifiori, (72’ Fer ...